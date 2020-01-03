بالفيديو.. "سالمونيلا" لتميم يونس تتجاوز المليون ونصف المليون مشاهدة في يومين

تجاوزت أغنية "سالمونيلا"، للمخرج تميم يونس، حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يشار إلى أن الكليب ذات طابع كوميدي، كلمات وإخراج تميم يونس، وتحمل اسم «سالمونيلا»، توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، وشهد كليب الأغنية مشاركة المطرب

محمود العسيلي.

يذكر أن هذه الأغنية تعد ثاني أغاني المخرج تميم يونس، حيث طرح العام الماضي أغنيته الأولى «أنتي أي كلام»، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.