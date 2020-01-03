شركة طيران تلحق الضرر المعنوي والمادي بالفنانة رزان ومدير اعمالها

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلامي اللبناني ​زكريا فحام​ عن واقعة حصلت معه ومع الفنانة اللبنانية رزان والتي يتولى إدارة أعمالها، وذلك مع شركة طيران، قامت بإلغاء حجزهم على طائرتها وتحويلها إلى شركة طيران أخرى بتوقيت آخر، وهو ما أدى إلى تأخرهما عن الوصول إلى لبنان والحفل الذي كان من المقرر ان تحييه رزان.

وكتب فحام عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"خلال عودتي أنا والفنانة رزان من اسطنبول بعد احيائها سهرة راس السنة ، ومتوجهين الليلة الساعة العاشرة والنصف الى لبنان ، لاحيائها سهرة في مطعم انغام ، تم الغاء التكت دون اي مبرر او اسباب منطقية وتم تحويل سفرنا من طائرة إلى أخرى".

وأضاف:"المشكلة ليست بنقلنا من طيران الى آخر ، انما المشكلة بأن رزان لديها حفلة وملتزمة مع مطعم أنغام بصعودها الى المسرح عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، واقلاع الطيارة الثانية سيكون عند الساعة الواحدة والنصف ، ما حصل تسبب لنا بأضرار معنوية ومادية ، بناء عليه سوف نتخذ الاجراءات القانونية وسيتم رفع دعوة سنكلفها للمحامي اشرف الموسوي للحصول على حقنا المعنوي والمادي".