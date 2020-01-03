خاص "الفن"- قمر لم تلبِّ دعوة مكتب جرائم المعلوماتية في قضية شيراز وأنجي خوري ورجل الأعمال

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن"، أن ​الفنانة قمر​ لم تلبِّ حتى الان دعوة مكتب جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية، للإستماع إليها بدعوى ​الفنانة شيراز​ والمغنية السورية ​أنجي خوري​، ورجل أعمال إبن مستشار سياسي.

وقد سافرت قمر الى ​فرنسا​ من دون أي تبرير لعدم الخضوع للإستجواب، حول ما تقوم به من تصرفات وتعليقات وهجوم مباشر من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتفيد المعلومات أن هناك توجهاً جدياً لدى المحققين لوضع النقاط على الحروف في الملفات، التي ترفض المدعى عليها إعطاء إفادتها فيها، خصوصاً أن ثمة ملاحقة قانونية تتابع هذا الملف عن كثب.

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