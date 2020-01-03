إلغاء حفل سيلين ديون في مهرجانات بيبلوس الدولية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية عن إضطرارها لإلغاء حفل الفنان العالمية ​سيلين ديون​ الذي كان من المقرر إحيائه خلال هذا العام.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بسبب الأوضاع الحالية في لبنان، مهرجانات بيبلوس الدولية وإدارة أعمال سيلين ديون إتفقتا للأسف، لإلغاء حفل الأخيرة الذي كان مكن المقرر إقامته في واجهة بيروت البحرية بتاريخ الـ31 من تموز/يوليو المقبل".

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت ديون جدلاً كبيراً بتصرفها الغريب، خلال حفلها بعيد الشكر في مدينة نيويورك الأميركية، فقد ظهرت مرتدية فستانها بالمقلوب، وهو من تصميم دار الأزياء الفرنسية " Balenciaga".

ولم توضح ديون السبب وراء إرتداءها الفستان بالمقلوب، والتي تعتبر من أغرب الإطلالات التي ظهرت بها، الى جانب النجمة ليدي غاغا.

وتواجدت ديون في نيويورك، من أجل الترويج لألبومها الجديد Courage، الذي طرحته يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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