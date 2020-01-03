ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ عام 2019 في مسلسل "أسود" بدور بطولة إلى جانب الممثلتين اللبنانيتين ​ورد الخال​ و​داليدا خليل​، والعمل من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.

باسم قال في تصريح خاص لموقعنا أن عام 2019 كان جميلاً جداً من جميع النواحي، حيث أنه قدم مسلسل "أسود" الذي كان تتمة لسلسلة من النجاحات من السنوات السابقة وهي "تانغو" "ثورة الفلاحين" و"كل الحب كل الغرام".

وتابع أنه على صعيد الوطن أيضاً سعيد جداً كون الناس طالبت بحقها، ويتمنى أن لا تتدهور الأمور وتتحول إلى سيئة ويعتبر أن الاهم أن لا يخترب الوطن.

وفسر أن هناك الكثير من الناس حالياً منزعجة من الوضع لكن كل أمر يجب ان يصل لأقصى حد له حتى يعود إلى وضعه الجيد.

وتمنى باسم سنة سعيدة لكل الناس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-باسم مغنية :هكذا أصف عام 2019 .. وأتمنى أن لا تتدهور الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.