حبيب ديمي لوفاتو السابق يعلن خطوبته على عارضة أزياء

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأمريكي ​ويلمر فالديرما​ أنه طلب يد حبيبته عارضة الأزياء أماندا باتشيكو التي تصغره بـ11 عاما والتي بدورها وافقت على عرضه. وأعلن الممثل الخبر السعيد على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، حيث نشرَ صورة له وهو راكع على ركبة واحدة على صخرة أمام البحر في كاليفورنيا وبيده خاتم الخطوبة وحبيبته أماندا تقف أمامه.

وبدا الثنائي يتواعدان قبل 9 أشهر الا ان ويلمر كان قد عرف علاقة حب ترسخت في اذهان الناس مع الفنانة ​ديمي لوفاتو​ التي وصفته في العديد من المقابلات على انه كان حبها الحقيقي الوحيد.

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