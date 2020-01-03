رويدا المحروقي تعترف بإرتكابها خطأين أبعداها عن الساحة الفنية

ميرنا وليد - بيروت - بعد المفاجأة التي كشفت عنها الفنانة الإماراتية ​رويدا المحروقي​ منذ أيام، بإستعدادها لطرح أغنية جديدة وألبوم جديد، وذلك بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، الأمر الذي لاقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، علّقت المحروقي على الموضوع، مشيرةً إلى أنها لم تكن معتزلة الفن.

وأضافت في لقاء إذاعي لها أنها إبتعدت بسبب ظروف معينة، مؤكدة أن هناك خطأين ارتكبتهما وتندم عليهما بشدة، وهما سماعها لمن كانوا يحثونها على التغيير عندما كانت في أوج نجاحها بذوقها واختيارتها التي كان يفضلها الجمهور، ومن ثم سرعة الاستسلام للانتقادات والإحباط من ردود الفعل غير المنتظرة لهذا التغيير، ما جعلها تبتعد وتطيل البعد حتى مرت كل تلك الفترة دون أن تشعر.

وأكدت أنها حاولت العودة في السابق، لكنها أدركت أن العودة بحاجة لتحضير مكثّف وخطة محكمة حتى تنجح هذه العودة، رغم محبة الناس لها، فما زالوا يذكرون أغانيها ويتساءلون عن سر غيابها.

وقالت:"سأعود كما أحببت نفسي وأحبني الناس، سأكون على طبيعتي وسأحافظ على لمحة الاختلاف التي أحبوها مني".