ميرنا وليد - بيروت - أعلن المستشار ​تركي آل الشيخ​ رئيس هيئة الترفيه السعودية، انه سيغادر المملكة العربية السعودية في رحلة علاج بعد الانتهاء من موسم الرياض الترفيهي وكتب على صفحته منشور ثم أزاله: "سأغادر الرياض لفترة من الوقت.. أتمنى أن أراكم قريبا في نجاح وسعادة.. ادعوا لي... أحبكم جميعا - بارك الله في الملك وولي العهد الكل... أبو ناصر".

فأسرع النجوم لتمني له الشفاء العاجل منهم الشاعر ​أمير طعيمة​ الذي علق : "ربنا يرجعك لأهلك وبلدك و حبايبك بالسلامة يا أبو ناصر و يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب" كذلك الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ التي وجهت له رسالة: "ربنا يشفيك و يعافيك و ترجع لحبايبك و أهلك بألف سلامة إن شاء الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يقلق محبيه على صحته والنجوم يتمنون له الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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