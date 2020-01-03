أشرف زكي وعائلته يمضيان ليلة رأس السنة في مكة المكرمة

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كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 12:53 مساءً - يحيي أغلب الناس ليلة رأس السنة الميلادية إما في منازلهم مع عائلاتهم أو أصدقائهم وإما يختارون مربعاً ليلياً ليسهروا في في جو غنائي، لكن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا اختارا أن يكرسا هذا الوقت في العبادة، فاصصطحبا ابنتيهما إلى المملكة العربية السعودية وتحديداً إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.
وعلقت روجينا على صورتها مع زوجها وابنتيها من أمام الكعبة فكتبت :”اللهم لك الحمد، يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك، صلى الله عليه وسلم”.
كما نشرت صورة أخرى من المسجد النبوي الشريف وعلقت :”الحبيب المصطفى صل الله علية وسلم، اللهم اجمع بيينا وبينه كما امنا بة ولم نره ولا تفرق بيينا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقائه والحمد لله رب العالمين ، وعلقت الراقصة دينا على الصورة طالبة من روجينا الدعاء لها عند قبر النبي”.
إشارة إلى أن روجينا تشارك الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد “البرنس”، والمقرر عرضه في رمضان 2020.
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