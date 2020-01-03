فيديو نادر يعود إلى عام 2004.. يوسف شاهين وعائلته يحتفلون بأعياد الميلاد

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 12:53 مساءً - كشفت المخرجة ​ماريان خوري​ عن فيديو يعود إلى عام 2004 للمخرج الراحل ​يوسف شاهين​ وسط عائلته بينما يحتفل بأعياد الميلاد،من خلال الصفحة الرسمية لفيلم الدراما الوثائقية “إحكيلي” على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر في الفيديو المنتجة والمخرجة ماريان خوري وأخويها المنتج السينمائي جابي خوري و​إيلي خوري​ وسط ابنائهما يشاهدون صورًا قديمة للعائلة، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في سينما زاوية يوم 15 كانون الثاني.

ويرصد فيلم “احكيلي” رحلة شخصية انسانية وبصرية تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام.

ويعتبر الفيلم هو الوثائقي المصري الوحيد الذي نافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصل على جائزة الجمهور، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان أمسترادم الدولي للأفلام الوثائقية، وخلاله شاركت ماريان خوري في ورشة أدارتها الكاتبة الأميركية باميلا كوهن عقب عرض الفيلم لتستعرض مشوارها السينمائي وطريقتها الإبداعية وأسلوبها في صناعة الأفلام الوثائقية، مع عرض بعض اللقطات من أعمالها.