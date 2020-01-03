دراسة: 11% من أهم أفلام 2019 أخرجتها نساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن عدد النساء اللاتي أخرجن أفلاما رئيسية ارتفع بأكثر من الضعف خلال عام 2019 ليصل إلى أعلى معدل له على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مبادرة "أنينبرج إنكلوجن" التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، وأوردت نتائجها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن النساء أخرجن قرابة 11% من أهم 100 فيلم تم إنتاجها خلال 2019.

وأظهرت الدراسة أنه لم يتم ترشيح أي امرأة للحصول على جوائز في مجالي التأليف أو الإخراج من بين جوائز "جولدن جلوب" السينمائية التي من المقرر أن يقام حفل توزيعها الأحد، في "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت أن عددا أقل من النساء تنافس على الجوائز السينمائية الكبرى، رغم أن الأفلام التي تخرجها نساء تنال آراء نقدية أفضل من الأفلام التي يخرجها الرجال.

ونقلت "بلومبرج" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة قولهم: "عالم السينما منقسم بشكل واضح على أساس النوع، حيث يحصل المخرجون الرجال على فرص أفضل وإمكانية وصول أكبر".