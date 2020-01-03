خالد مزنر يفوز بجائزة عن فيلم “كفرناحوم” لنادين لبكي

Jan 03, 2020 لبنان المنتفض يعلوا اسمه أيضاً فنياً، حيث يستمر فيلم “كفرناحوم” اخراج نادين لبكي بنيل الجوائز العالمية. وهذه المرة حاز على جائزة افضل موسيقى تصويرية للمؤلف خالد مزنر في المهرجان الدولي للموسيقى والصوت للأفلامIMSFF . Advertisements كما وتم ترشيح الموسيقى التصويرية لفيلم “كفرناحوم” لجائزة اختيار الجمهور في حفل جوائز الموسيقى التصويرية World Sound Track Award في بلجيكا حيث حضر المؤلف الموسيقي خالد مزنر. وقد اهدى مزنر هذا النجاح لجميع الموسيقيين الذين عملوا معه، كما وشكر مخرجة العمل زوجته نادين لبكي. يذكر ان خالد مزنر هو المؤلف الموسيقي لفيلم كفرناحوم ومنتج الفيلم كما شارك في الكتابة.







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