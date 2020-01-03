برواس حسين ونشاطات فنية بالجملة قريبًا

Jan 03, 2020
أحيت نجمة ارب ايدول الفنانة برواس حسين وزوجها الفنان كوران صالح حفل رأس السنة في مطعم وكافي Tche Tche مدينة دهوك-أقليم كوردستان العراق.
الحفل تكلل بالنجاح، حيث غنيت برواس أجمل اغانيها الكردية باللهجتين سورانية وبادينية وايضا باللغة العربية (اغاني عراقية مثل عبرت شط، علمودك انت وبس) (واغاني مصرية طربية مثل غنيلي شوي شوي) وغيرها الكثير من الأغنيات وسط تفاعل الحضور الذي غنى ورقص مع اغنيات برواس.
من جهة أخرى، تطرح برواس كليبها الجديد باللغة الكردية خلال اليومين القادمين على يوتيوب وقنوات الفضائية. الاغنية تحكي عن كل مناطق كوردستان وجمال مدن الكردية.
أيضا صورت برواس كليب لأغنية عراقية من كلمات والحان فراس الشذر توزيع مهند غازي وانتاج شركة ارابيكا-بيروت ستطرحها في الفترة القادمة.
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