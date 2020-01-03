شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يشرح معنى السالمونيلا بعد انتشار أغنية تميم يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى، تستمر أصداء أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، والتى طرحها أول أيام العام الجديد، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، واستحوذت على "الترند" على جوجل وكذلك "فيس بوك".

مع تداول الأغنية بشكل كبير، ازدادت عمليات البحث عن كلمة "سالمونيلا"، والتى تدخل ضمن كلمات الأغنية.

أحمد السعدنى تحدث اليوم عن السالمونيلا قائلا عبر حسابه على تويتر "السلمونيلا جنس من العصيات المعوية سلبية الغرام لا تشكل أبواغاً وتنتج كبريت الهيدروجين .. طولها بين 1 و7 ميكرون .. وثخنها 0.3 - 0.7 ميكرون. بين أنواعها مسببات التيفية ونظيرة التيفية والتسممات الغذائية .. وأدواء السلمونيلات عند الإنسان والحيوان"



احمد السعدنى على تويتر

ردود الأفعال والتعليقات على "تغريدة" أحمد السعدنى تباينت ما بين من كانوا ينتظرون من السعدنى الحديث عن الأغنية، وآخرون يشكروه على شرح معنى الكلمة، وآخرون أضافوا العديد من المعلومات للسعدنى على تغريدته.

Advertisements

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".

يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة أنتى أى كلام.