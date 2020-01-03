شكرا لقرائتكم خبر عن أنتِ أى كلام ويلعن أبو شكلك وتصحى فشلة.. تاريخ تميم يونس مع الهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخر ما قدمه تميم هو أغنية سالمونيلا والتى قدمها يونس من باب الهزاء والضحك أيضا وهو ما تقبله البعض ورفضه الأخر، وتقول كلمات أغنية سالمونيلا:

انا شفتك مرة ف حته في يوم وطلبتي لاتيه

فهروحلك نفس الحته لحد ما اقابلك فيه

ومش همشي انا قبل ما اخد رقمك ف ماتكسفنيش

وان قولتلي لا يلعن ابو شكلك بكره يقابلك حد يقولك

لا تلق طعامتك تيجي ف كرامتك تبقى

ويجيلك Salmonella سالمونيلا

وتصحي فشله و تجري ورايا ماتلحقنيش

عشان تبقي تقولي لا .. عشان تبقي تقولي لا

لو قولتيلي حاجة غير لا

ده انا اجيبلك شبكة وشقة دورين حمام بتكيف

واعملك بيتزا ف بيتنا بجبنة تشد بعيد

بتمنى اقوم من النوم جمبك ع قد ما اعيش

وعسيلي يغني ف فرحنا والكل يهيص

اه يا عيني يا ليل يا عيني و طلبتي لاتيه

ليه تقولي لا يا بيبي تقولي لا ليه

اه يا عيني يا ليل يا عيني وطلبتي لاتيه

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ليه تقولي لا يا بيبي تقولي لا ليه

وارسمك كده في الخباثة ما انا اصلا فنون جميلة

واشتركلنا مع صحابي اللي في نادي الجزيرة

يمكن اضايقك علشان اصالحك بس واروح واجبلك ورد

قبل ما نبتدي خدي جاكيتتي عشان السينما برد

بس لو هتقولي لا

البيتزا .. هقطعها .. هحدفها .. علي عسيلي

بيتزايتي .. وانتي مالك

وبكعبل خدي بالك والجاكيته

ههربدها والرسمه هفرتكها

ارفضيني بقرارك انا عادي كده كده

بس هجري اقول لكل شاب انك بنت مسكبه

بلا فرح بلا شقة عشان تبقي تقولي لا

هوبا عادي نسيتك فجأه

عنيكي طلعت لينسيز زرقة

معايا شنجن وانتي لا

عشان تبقي تقولي لا .. عشان تبقي تقولي لا