محمد إمام يقتحم السينما بـ«لص بغداد» منتصف يناير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت شركة سينرجى من إجراء عمليات المونتاج والمكساج لفيلم ” لص بغداد”، من بطولة النجم محمد إمام، والعمل حاليا فى المراحل الأخيرة قبل توزيع النسخ النهائية للفيلم على قاعات السينما.

ومن المقرر أن تطرح شركة “سينرجى” فيلم “لص بغداد”، يوم 15 يناير الجارى، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولتة محمد عادل إمام، وفتحى عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وبيومى فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضى.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق واﻹثارة، وهو مغامرة كوميدية مثيرة لأبطال الفيلم الذين يبدأون رحلة للبحث عن كنز مفقود، ويظهر أحمد رزق كضيف شرف فى أحداث الفيلم، ويكون هناك العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

آخر أعمال النجم محمد إمام الفنية كان مسلسل “هوجان”، والذي عرض خلال رمضان 2019، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة “سينرجى”.

وقدم محمد إمام آخر أعماله فى السينما من خلال فيلم “ليلة هنا وسرور”، وشاركه البطولة ياسمين صبرى، والفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وأخرج الفيلم حسين المنباوى، وتأليف كريم يوسف ومصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى.