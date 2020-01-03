أصالة تحيى حفل غنائي خيري لصالح مرضى السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة السورية أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 10 يناير الجاري، لصالح مرضى السرطان، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح المرضي واستكمال مسيرة العلاج والأبحاث.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: “يا مجنون” و”ولا تصدق” و”خانات الذكريات” و”بنت أكابر” وغيرها.

وكانت أصالة تألقت مؤخرًا بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان “ليلة من العمر”، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددًا من الأغنيات الطربية منها “أنا واقف”، “يا غلابة”، “يا نور العين”، “ولا راح الأمل”، “ابحكى لك” وغيرها.

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وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها “كبير الشّوق”، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

والجدير بالذكر أنه كان من أبرز نجاحات أصالة في عام 2019 كان ألبومها في قربك وأغنية بنت أكابر والتي حققت رواج كبير.