حسن الشافعي يطرح كليب “مامي كوسا” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح المؤلف الموسيقي حسن الشافعي، أغنية جديدة تحمل توقيعه باسم “مامي كوسا”، وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

يشارك في الأغنية، الفنان أحمد سعد، ومغني المهرجانات الشعبية كنكة، عضو فريق “المدفعجية”.

الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي، وتم تصويره في قصر المانسترلي.

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وتمثل أغنية “مامي كوسا”، العمل الفني الأول الذي يجمع حسن الشافعي بأحمد سعد وإسلام كنكة. والأغنية السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، بعد آخر أعماله “قلبك وين”، التي تعاون فيها مع الفنان الليبي “بهجت”، وطرحها في يونيو 2019، لتتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على Spotify في ٢٠١٩.

لمشاهدة كليب “مامي كوسا”: