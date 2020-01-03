لأوّل مرّة.. سلمى رشيد تكشف عن وجه ابنها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها بنشر أول صورة واضحة لطفلها الأول. وظهرت فيها وهي تنام إلى جانبه وأرفقتها بالتعليق: “أجمل بداية لسنة 2020”.

وحققت من خلالها في مدة قصيرة بعد نشرها عدداً كبيراً من “الإعجابات”. وركزت معظم التعليقات على شكل الطفل وعلى درجة الشبه بينه وبين والدته.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت الحساب في وقت سابق بعدما نشرت صورة لوالدتها وابنها أثناء زيارتهما لها في موقع التصوير. وحققت من خلالها أكثر من 194 ألف إعجاب وأرفقتها بالتعليق: “منوريني ماما وينيس بموقع التصوير”.

ويشار إلى أنها أذهلت الجميع بخسارتها للكثير من وزنها الزائد بسرعة بعد ولادة طفلها وهو ما ظهر من خلال الكثير من الصور والفيديوهات التي قامت بنشرها.