تركي آل الشيخ يثير القلق بشأن حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، القلق مجددًا بشأن حالته الصحية، حيث غادر المملكة في رحلة علاج بعد الانتهاء من موسم الرياض الترفيهي.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: "سأغادر الرياض لفترة من الوقت.. أتمنى أن أراكم قريبا في نجاح وسعادة.. ادعوا لي... أحبكم جميعا - بارك الله في الملك وولي العهد الكل... أبو ناصر".

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1212750373481537538

وجاء تعليق الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة الذي تجمعه صداقة قوية برئيس هيئة الترفيه لتؤكد على حقيقة مرض المستشار تركي آل الشيخ، حيث كتب في تعليقه على تغريدته: "ربنا يرجعك لأهلك وبلدك و حبايبك بالسلامة يا أبو ناصر و يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب".

كما علقت المطربة المصرية كارمن سليمان بقولها: "ربنا يشفيك و يعافيك و ترجع لحبايبك و أهلك بألف سلامة إن شاء الله".

Advertisements

يأتي ذلك بعد انتشار بعض الأنباء عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا، حيث ذكرت بعض المصادر تواجد فريق طبي من أوروبا وأمريكا يقوم بالإشراف على الحالة الصحية لـ آل الشيخ، وأنه غادر المملكة في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض.

وفي أعقاب ذلك ظهر آل الشيخ، في مقطع فيديو بتاريخ 13 ديسمبر طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، التي تطرق إليها البعض مؤخرًا حيث أعلن عودته للمملكة قريبا بعد قضائه رحلة علاج خارج البلاد، وبالفعل عاد رئيس هيئة الترفيه إلى المملكة إلا أنه غادر اليوم مجددًا.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفية قد اضطر للظهور مؤخرًا من مقر إقامته بأمريكا لنفي شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشائعة قد تضمنت تعرضه لسكته قلبية، إلا أن آل الشيخ نفى كل تلك الإشاعات بطريقة ساخرة وقال في مقطع مصور: "سمعت خبر وفاتي أحسن الله عزاكم فيني، واتقبل التعازي فيني بعد موسم الرياض".

وظهر تركي آل شيخ وهو يرتدي نظارة شمسية تخفي ملامح عينيه، والتي بدأت بالتأثر مؤخرًا جراء المرض الذي ألم به مؤخرًا، واضطره إلى مغادرة المملكة متوجهًا إلى أمريكا تحت إشراف طاقم طبي من أمريكا وبريطانيا.