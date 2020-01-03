كايلي جينر وترافيس سكوت.. أين وصلت علاقتهما مع بداية 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت شائعات تفيد بأن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر 22 عامًا وصديقها مغني البوب ترافيس سكوت، 27 عامًا، عازمان على إعادة إحياء علاقتهما الرومانسية مع بدايات عام 2020.

المتابع لجينر وسكوت قد يدرك أن قصة انفصالهما كانت قاب قوسين أو أدنى للنهاية وأنّ علاقتهما ستعود مرة أخرى إلى مجراها الطبيعي، بعد ترويج جينر لألبوم سكوت الجديد، بالإضافة إلى قضائهما الكثير من الوقت معًا في تلك الفترة، لكنهما أمضيا رأس السنة بشكل منفصل.

شوهدت كايلي برفقة عدد من صديقاتها، وهي تبدأ العد التنازلي لاستقبال عام 2020 في أحد مطاعم لوس أنجلوس الفاخرة.

وقال مصدر لموقع E! News متحدثًا عن مليارديرة عائلة كارداشيان: "في منتصف الليل، كانت تقوم بالعد التنازلي مع صديقاتهاـ وبدأنَ في التقاط الفيديوهات والصور على هواتفهن، كما كانت كايلي في حالة معنوية عالية وبدا أنها كانت تتمتع بالسهرة وسطهن".

وأضاف المصدر ذاته: "قبّلت جينر صديقاتها في منتصف الليل - لكن تلك كانت قبلتها الوحيدة في منتصف الليل"، في اشارة إلى هجرة حبيبها ترافيس سكوت تمامًا.

ووفقًا لشاهد عيان آخر، بدت كايلي في حالة مرتفعة من المعنويات، كما أكد أنها انضمت إلى حفل آخر برفقة الصديقتان يريس بالمر وزاك بيا، على النقيض من ذلك، قضى ترافيس اليوم الأخير من العام برفقة المغني ذا ويكند الذي أقام حفلة فخمة في منزله في بيفرلي هيلز.

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لذا قد نفهم الآن لماذا اعترف ترافيس مؤخرًا أن ابنته هي "أفضل صديق له". وأوضح نجم الراب البالغ من العمر 27 عامًا - ووالدة الطفلة ستورمي البالغة من العمر 23 شهرًا من كايلي - أنه أصبح "أبًا أفضل" مما كان يتصور أنه سيكون عليه يومًا.

يقول: "لقد أمضيت وقتًا مع أسرتي ومع ابنتي ستورمي، إنها مثل صديقي المفضل، إنها تجعل الحياة أسهل قليلًا، إنها تلهمني وهي تفاجئني كل يوم بالكيفية التي تفكر بها، إنها مجنونة للغاية، كما أنني أحبها وأحب والدتها، وسأظل أحبهما".

يذكر أن كايلي جينر كانت قد انفصلت عن شريكها مغني الراب ترافيس سكوت بعد علاقة استمرت نحو عامين.

وأشارت التقارير إلى أن الاثنين قررا إنهاء علاقتهما، بعد فترة من محاولة إصلاحها.

وكانت العلاقة بين كايلي وترافيس قد بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

ويذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.