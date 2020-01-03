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شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك و سكارليت يوهانسون يقدمان حفل جوائز جولدن جلوب 2020 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم الأمريكي من أصل مصرى رامي مالك جوائز حفل جولدن جلوب 2020، إلى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود فى مقدمتهم النجمة سكارليت جوهانسون، الذى سيقام يوم الاحد 5 يناير، إضافة إلى كلا من تشارليز ثيرون و دانيال كريج نجم سلسلة أفلام الجاسوسية جيمس بوند.
وأعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن أسماء العديد من نجوم العرض، عبر حسابها بموقع "تويتر"، ومن بينهم مارجوت روبي و هارفي كيتل وسلمى حايك و آمي بوهلر وكريس إيفانز و تيفاني حاديش وأوكتافيا سيينسر وصوفيا فيرجاران، بالإضافة إلى كريس إيفانز نجم كابتن أمريكا، وداكوتا فانينج وأيضا ويل فاريل وكيري واشنطن.
وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى.
ورشح مالك للجائزة عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.
يذكر أن مالك قد فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.
وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.
أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.
يذكر أن يوسف، البالغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدورالمسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.
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