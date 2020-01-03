تراند اليوم : قبل وفاتها بأيام.. مذيعة "العربية" ترد على شخص تمنى لها الموت

قبل أيام قليلة من وفاتها، ردت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، المذيعة بقناة "العربية" على شخص تمنى لها الموت في بداية العام الجديد.

وتفاجأت "قاسم" بأحد متابعيه عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" على شخص يتمنى لها الموت قائلاً: "السنة الجاية انشالله منعيّد بلاكي" (من غيرك)".



وردت على التغريدة التي تعود إلى يوم 25 ديسمبر قائلة: "الله لا يحرمكم النوايا السيئة يا رب انشالله تشفى السنة الجايي حتى ما تاكل حالك ❤️".

وكانت حالة من الحزن والصدمة سيطرا على الوسط الإعلامي العربي، عقب وفاة مذيعة "العربية".

قال مدير مجموعة "إم بي سي"، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في دبي، علي جابر، إنه "على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها في تويتر".

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وتابع: "عرفتُ بالخبر منذ الحادية عشرة قبل الظهر. على الأرجح، تمّت الوفاة صباحاً. لا أدري ما حصل. كنتُ على اتصال معها طوال الوقت، وقبل يومين، اتّصلت تطمئنّ إلى ابني معين".

وكشف جابر أن "قاسم" كانت تعاني مشكلات صحّية: "في الآونة الأخيرة، كانت همّتها ثقيلة. منذ عام تقريباً وهي في وضع صحيّ متفاوت. رأيتها مرّة تدخل (العربية) على كرسيّ متحرّك.. كانت أول الوجوه التي أذاعت نشرة الأخبار في تلفزيون المستقبل. عزيزة عليّ جداً. من الأنشط على الشاشة".

‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.

