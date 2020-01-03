بالفيديو: صور المكياج بالبشرة السوداء تضع خبيرة التجميل الكويتيّة غدير سلطان في موقف حرج.. هكذا ردت على الانتقادات

بدأ العام الجديد بجدلٍ أثارته خبيرة التجميل الكويتيّة غدير سلطان، فبسبب صور المكياج التي نشرتها في أول يوم من العام الجديد، فاجأت غدير متابعيها في هذه الصورة ببشرة سوداء، ذلك ما دفع المتابعين لاتهامها بالعنصريّة والجهل.

استغرب العديد من المتابعين اختيار غدير سلطان، التي يتبعها أكثر من مليوني متابع على انستقرام لإطلالة مكياج على غرار الوجه الأسود، التي كان يستخدم في السابق للسخرية من أصحاب البشرة السوداء.

وقد حاول البعض توضيح رأيهم لها في قسم التعليقات، فيما طلب منها البعض حذف الصورة فوراً. ذلك ما دفعها إلى نشر صورة أخرى للإطلالة ذاتها، ودافعت عن نفسها في التعليق المصاحب لها حيث كتبت “أنا لست عنصريّة… بل أكره العنصريّة. ما قمت به هنا كا لإظهار قدراتي، أحبكم جميعاً” وطلبت من متابعيها أن يعيشون في العالم الجديد بشغف ومحبة لكل الشعوب.

لم يساعد تصريح غدير هذا موقفها أبداً بل اتهمت بعده بالجهل والتقليل من احترام ذوي البشرة السوداء.

هذا وقد قامت بنشر مفطع فيديو عبر حسابها في سناب شات توضح فيه لمتابعيها قصدها من صور المكياج بالبشرة السوداء.