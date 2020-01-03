دنيا بطمة تتوسط لدى ملك المغرب لاطلاق سراحها وهجوم كبير عليها

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان وقفت الشرطة المغربية الفنانة ​دنيا بطمة​ للتحقيق معها في الفضيحة المتعلقة بالابتزاز الجنسي والفضائح لفنانات ومشاهير في القضية التي باتت تعرف بـ«حمزة مون بيبي»، يبدو ان الفنانة المغربية أقحمت ملك المغرب في قضيتها ليتم الافراج عنها على الرغم من حبس كل المتهمين معها في القضية.

وكانت الفنانة دنيا بطمة حصلت على تكريم ملكي من ملك المغرب محمد السادس، حيث منحها وساماً ملكياً خاصاً في الرباط، لتكون أول فنانة صاعدة تحصل عليه.

هذا الأمر أثار الجدل حتى ان البرلمانية الاتحادية حنان رحاب انتقدتها على اقحام الملك في قضيتها وتطاولها على الصحافة: "قوة العدالة و وهجها يتمثل بالاساس في قدرتها على ارساء قواعد التجرد والعمومية.. في التعامل مع مختلف الخاضعين لمنظومتها.. بدون اي اعتبار لقيمتهم او مكانتهم المجتمعية او المالية اوالسياسية..." وأضافت: "والعدالة يجب ان تكون شاملة وغير انتقائية وغير رحيمة بالبعض دون الاخرين.. ونفاد القانون يجب ان يكون على قدم المساواة بين الجميع بدون استثناء...".

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