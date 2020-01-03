محمد رمضان يحقّق الـ4 مليون في يومين.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حقّق الفنان المصري محمد رمضان نسبة مشاهدة عالية جداً في يومين فقط، وذلك بفيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، وقد تخطّى الكليب الـ4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لرمضان على "يوتيوب".

ورغم نسبة المشاهدة العالية للعمل، إلا أن رمضان تعرّض لحملة واسعة من الهجوم بسبب مشاهد الرقص التي سيطرت على الأغنية، وإستنكر عدد كبير من المتابعين رقصاته التي جاءت بأشكال تثير الإشمئزاز.

يُذكر أن الأغنية من كلمات الباور العالي وفرغلي بلاكس وإسلام شاندي، ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي.

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