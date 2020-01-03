ماريا كاري تحطم الارقام القياسية وتصبح أول فنانة تتصدر "بيلبورد" في أربعة عقود مختلفة

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الفنانة العالمية ​ماريا كاري​ ان تحطم الارقام القياسية مرة جديدة عبر أغنيتها الشهيرة "All I want for Christmas Is You" لتصبح أول فنانة تتصدر تصنيف "بيلبورد" الموسيقي في أربعة عقود مختلفة. هذه الاغنية التي أطلقتها في الأول من تشرين الثاني 1994 ضمن ألبوم "كريسماس"، استطاعت ان تتصدر مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي والأول من العام الحالي وتكون كاري قد تصدّرت تصنيف "بيلبورد" بهذه الاغنية على مدى أربعة عقود منذ التسعينات وعبرت ماريا عن فرحتها بهذا الانجاز وكتبت على صفحتها: "نعم! لقد فعلناها!".

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