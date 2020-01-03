بعد 15 عامًا.. غادة عادل تجتمع مع رامز جلال مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل، عن عمل جديد يجمعها بالفنان رامز جلال خلال الفترة المقبلة.

غادة عادل، قالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “وقعت بالفعل على فيلم جديد مع رامز جلال، بعد سنوات طويلة من عدم التعاون بيننا”.

وأضافت: “أخر فيلم قدمته مع رامز جلال كان فيلم (عيال حبيبة)”، مؤكدة أن الفيلم الجديد مازال قيد الكتابة إلى الآن وغير مصرح بالإعلان عن أي تفاصيل عنه.

وتابعت، أنها تجمعها علاقة صداقة قوية جدًا برامز جلال، وأنه مجتهد ويتمتع بخفة الدم.

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فيلم “عيال حبيبة”، تم إنتاجه عام 2005، وهو من إخراج مجدي الهواري وتأليف أحمد عبدالله، وبطولة حمادة هلال، وغادة عادل، ورامز جلال، ومحمد لطفي، وحسن حسني، وسليمان عيد.

كما انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم “الخطة العامية” من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ويشارك في بطولته علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.

وكان أخر أعمالها الدرامية مسلسل “عفاريت عدلي علام”، والذي عرض في رمضان 2017، وهو من بطولة عادل إمام، ومي عمر، وغادة عادل، وهالة صدقي، وأحمد حلاوة ، وأشرف زكي، ومن تأليف يوسف معاطي، وإنتاج تامر مرسي ، وإخراج رامي إمام.

الفنانة المصرية كانت قد خضعت لجراحة مؤخرًا بعد تعرضها لآلام شديدة في البطن، وهو ما دفعها لإجراء الفحوصات اللازمة في المستشفى، والتي أظهرت أنها تعاني من التهاب في الزائدة، وخضعت للجراحة وغادرت بعدها بيوم واحد المستشفى.