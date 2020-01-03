أسماء المنور تشعل أجواء سمرات شتاء الرياض – بالصور

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متابعة بتجــــــــرد: تألقت النجمة المغربية أسماء المنور في سمرات شتاء الرياض خلال موسم الرياض بحضورها اللافت وتفاعلها مع الجمهور منذ بدابة الحفل، وقالت للجمهور “وين الحفلتين” إشارة منها للحفلتين التي قدمتهم في فعليات موسم الرياض مما ألهب حماس الجمهور.
وبعد الانتهاء من أول أغنية خاطبت الجمهور قائلة: ”كيف الجو عندكوا أبيكو تغنوا معايا بأمانة الليلة حلوة والجو حلو وحسيت بدفاكو يلا نغني مع بعض” وهنا نالت تشجيع وتفاعل من الجمهور وغنت لهم أغنية بعنوان “كل يوم”.
كما فاجأت الجمهور بأغنية من آخر ألبوماتها والذي يحمل عنوان “أوساط النجوم”، وقدمت أسماء أيضاً العديد من أغانيها المميزة خاتمة الجلسة بأغنية “تبسم” من ألبومها الأخير.
الجدير بالذكر أن أسماء المنور شاركت في ليلة “بعض من ذكريات تركي” التي أقيمت في ميدان الدرعية بالرياض في العاصمة السعودية.
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