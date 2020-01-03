حسن الرداد يؤكد أن رومانسية "توأم روحي" جديدة

أعرب الفنان حسن الرداد، عن تفاؤله بالعام الجديد، مؤكدًا أنه قضى رأس السنة في المنزل بصحبة عائلته، وتمنى أن يكون العام الجديد أفضل من الأعوام التي مضت.وعن فيلمه الجديد "توأم روحي"، أكّد الرداد ، أنه انتهى من تصوير مشاهده في فرنسا ويستكمل التصوير في الشيخ زايد، مشيرا إلى أنَّ الفيلم جديد عليه وخاصة أنَّ الخط الرومانسي الموجود به لم يقدمه من قبل.وعن الخط الكوميدي، أوضح الرداد أنَّه يوجد جانبًا كوميديا بالمسلسل؛ ولكن على عكس المعتاد في أعماله.جدير بالذكر، أنَّ فيلم "توأم روحي" من بطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد ومن إنتاج أحمد السبكي. قد يهمك ايضاً: هالة فاخر تتصدر تريند "غوغل" بسبب صورها الأخيرة مع حسن الرداد بدون حجاب برفقة مايا دياب وحسن الرداد سعد الصغير يشعل إنستجرام

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