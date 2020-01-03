شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يسافر أسوان لتصوير "بخط الإيد" بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد رزق للسفر إلى مدينة أسوان الأسبوع المقبل لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "بخط الإيد"، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل غدا السبت على شاشة DMC، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.

وكانت قد طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى الدعائى لمسلسل "بخط الإيد" استعدادا لعرضه على قناة DMC ، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه، بجانب بعض المشاهد الرومانسية والكوميدية المعروف بها النجم أحمد رزق .

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

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