شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طفل الوسية فى مراحل عمره المختلفة.. أحمد عزت: أصابنى الغرور فابتعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهه الطفولى البرىء محفور فى أذهان أجيال الثمانينات والتسعينات، طفل موهوب يخطف القلب، قادر على تجسيد أصعب الأعمال التراجيدية، والوقوف أمام عمالقة الفن، أبكى الملايين عندما جسد دور الدكتور خليل حسن خليل طفلا فى مسلسل الوسية وعلى البدرى صغيرا فى ليالى الحلمية، لذلك استحوذ على العديد من أدوار البطولة والأدوار الهامة فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها:" ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى،هى وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العديد من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها :" بوجى وطمطم، أجمل الزهور، زهور من نور، حادى بادى، والبرلمان الصغير،وعلاء وصفاء والأصدقاء، وغيرها"، كل هؤلاء وأكثر هم الطفل أحمد عزت، أحد أشهر أطفال الفن والدراما وبرامج الأطفال الذى عرف طريق الفن منذ كان عمره 4 سنوات.

نعرض فى التقرير التالى بالصور مراحل حياة الفنان أحمد عزت الذى شارك فى العشرينات فى بعض الأعمال الدرامية ومنها مسلسل رجل الأقدار مع الفنان نور الشريف مجسدا دور محمد بن عمرو بن العاص ، وشارك مؤخرا فى مسلسل قيد عائلى.

وفى حوار ينشر قريبا باليوم السابع كشف الفنان أحمد عزت أنه ابتعد عن الفن فى سن 13 عاما مشيرا إلى أنه أصيب بالغرور وكان طالبا فاشلا ولم يعش طفولته بسبب كثرة الأعمال التى شارك فيها ، فقرر الابتعاد عن التمثيل بعد نجاحه الكبير فى مسلسل الوسية.

ويبلغ الفنان أحمد عزت من العمر 42 عاما وله ابنة فى الجامعة وابن فى الثانوية العامة، ويعمل حاليا مديرا للمونتاج فى إحدى القنوات الفضائية ، ويستعد للعودة للفن من جديد.





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