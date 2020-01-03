بالصور.. أوس أوس وزوجته مع محمد صلاح فى استاد أنفيلد

الجمعة 3 يناير 2020

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" صورًا وفيديوهات من استاد إنفليد أمس، خلال مباراة فريق ليفربول أمام شيفيلد يونايتد والتى انتهت بنتيجة 2 / 0، والتى كان أبرزها مع النجم المصرى محمد صلاح، وعدد من نجوم فريق ليفربول، وعلق قائلاً: "الملك المصرى محمد صلاح".



أوس أوس حرص طوال المباراة على مشاركة صور وفيديوهات من استاد إنفليد، من المدرجات خلال المباراة والتى تظهر تشجيعه للنجم المصرى محمد صلاح وهتافات الجمهور حيث أحرز "مو" الهدف الأول فى المباراة وشهدت تألقا كبيرا له.

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وانهالت التعليقات على حساب أوس أوس، حيث قال محمد: "عدت معاك يا أوس أوس.. بتتصور جمب أبو مكه"، وكتبت إيمان: "وشك حلو عليه يا أوس أوس"، وغردت أخرى: "أبو صلاح مرة واحدة يا بختك يا أوس أوس".

ويخوض أوس أوس مسلسل "اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمع العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.