أحمد عز يؤكد أنه سعيد بردود أفعال الجمهور على مسرحية "علاء الدين"

أعرب النجم أحمد عز والمخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج لمسرحية علاء الدين عن سعادتيهما البالغة بردود الأفعال للرائعة والمميزة لانطلاقة العرض الأولي ضمن فعاليات موسم الرياض.ووجه الهواري وعز شكرًا خاصا للكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عماد الدين أديب لتقييمه الموضوعي والمتميز للعرض بعد أن شاهده بنفسه في العاصمة السعودية.

وقال مخرج مسرحية علاء الدين: "شهادة أستاذ ومبدع كبير مثل عماد أديب بأننا قدمنا عرضا يكافئ ما يقدم علي مسارح برودواي، وهو ما يعد أمرا مهما، خاصة أنه شاهد علاء الدين ذاتها بالنسخة العالمية ويعلم الإمكانيات الضخمة التي ترصدها ديزني لمثل هذه العروض".

وأكد أحمد عز أن هذه الشهادة وثقة الجمهور تفرض مسئولية مضاعفة دائمًا علينا بأن نسعي لتطوير أنفسنا نحو الأفضل، ويمنحنا ثقة بأن الجهد والتعب الذي بذل والليالي المتواصلة من العمل الشاق والمتواصل لم تذهب هباءً.

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