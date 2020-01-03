نجوى كرم تدخل موسوعة "غينيس" العالمية بسبب حفل أحيته ليلة رأس السنة

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بليلة رأس السنة حفلا عنائيا تم تصنيفه بأنه الأهم في الشرق الأوسط بعد دخوله موسوعة غنينيس العالمية للأرقام القياسية.ونقلت وكالة "أ.ف.ب" العالمية عن أجواء الحفل الاستثنائي أن السهرة الغنائية وعروض المفرقعات النارية جذبت آلاف المتفرجين وملايين الأشخاص من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.وحققت الفنانة رقمين قياسيين في حفلها فدخلت قائمة "غينيس بوك" للأرقام القياسية وذلك من خلال عروض الألعاب النارية غير المسبوقة عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم" بامتداد 4000 متر (4 كيلومترات).

وتمنت كرم أن تكون 2020 فاتحة خير وسلام على لبنان واتحاد قوي بين الدول العربية، وعلقت على دخول حفلها قائمة غينيس:" "لم أتفاجأ بهذا الإنجاز، لأنني كنت على اطلاع على التحضيرات، وأعرف حب القيمين على هذا الحفل للتطور والوصول إلى الصفوف الأمامية باستمرار".وأطلت نجوى على المسرح وسط حضور آلاف من الجماهير بفستان من تصميم رامي قاضي، وتفاعل معها الجمهور بحماسة كبيرة ورددوا معها أغانيها التي أدتها القديمة منها والجديدة منها: "كتير حلو، وملعون أبو العشق، وبعشق تفاصيلك، وميدلي، وغيرها".

وبدت شمس الأغنية نجوى كرم مشرقة خلال حفلها الذي أحيته، فقد ارتدت للمناسبة ثوبا أبيض عاري الكتفين تزيّن بالبريق، وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من دار Gerard Tufenkjian.وتغزل محبو الفنانة بأناقتها وتألقها؛ إذ أشارت الكثير من التعليقات إلى أنها تبدو أشبه بالعروس في يوم زفافها، فيما رأت أخرى أنها تبدو مثل دمية "باربي".وأشادت المغنية بجهود حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لجعل المنطقة سياحية جذابة بامتياز، وتمنت على الدول العربية أن تتمثل بدولة الإمارات، واعتبرت الأخيرة بأنها لا تنافس إلا نفسها.

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وأنهت نجوى كرم عام 2019 بعد موسم ناجح يدوّن في مسيرتها الفنية، فقد شاركت في حفلات غنائية عديدة بين مختلف الدول العربية وغيرها، إضافة إلى إطلالاتها التي كانت تخطف فيها الأضواء أينما ظهرت، وتسعى لتقديم أعمال مميزة تتناسب مع وهج نجوميتها، ومسيرتها الفنية التي تزداد شهرتها يوما بعد يوم.كما طرحت الفنانة فيديو كليب أغنيتيها الأخريين وهما "ملعون أبو العشق" في أبريل و"بعشق تفاصيلك" في الخامس من سبتمبر، وحازتا على مشاهدات وصلت فيها الأولى مع نهاية 2019 إلى 91,646,640 مشاهدة، والثانية 5,074,290 مشاهدة.

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