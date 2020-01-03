شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حرائق ورعب وقتل فى تريلر الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم A Quiet Place، تريلر جديدًا للفيلم وهو التريللر الذي حمل مزيد من التشويق والإثارة للعمل الذي يعرض في مارس المقبل.

فيلم الرعب في جزئه الأول A Quiet Place دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الجديد من العمل تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.

من أخر أعمال إيميلي كان فيلم Mary Poppins Returns من بطولة إميلي بلانت، وكولين فيرث، وميريل ستريب، وإميلي مورتيمر، وديك فان دايك، وبن ويتشاو، وأنجيلا لانسبري، وجولي والترز، ولين مانويل ميراندا، ومن إخراج روب مارشال، ومن تأليف ديفيد ماجي، وجون ديلوكا، ومستوحى من رواية الكاتبة بي إل ترافرز التي تحمل نفس الاسم.

والفيلم تدور قصته في عصر الكساد في لندن، تزور ماري بوبينز المولعة بالحيوية ماري وجاين مايكل بانكس، جنبًا إلى جنب مع أطفال مايكل الثلاثة، بعد خسارة شخصية، ومن خلال مهاراتها السحرية الفريدة، وبمساعدة صديقها جاك، تساعد الأسرة على إعادة اكتشاف الفرح وتتسائل عن فقدانها في حياتها.

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يذكر أن فيلم "Mary Poppins" يعد أحد أهم الأعمال الكلاسيكية المميزة، والذى عرض لأول مرة فى 1964، والتى قامت ببطولته النجمة جولى اندروس، وحصلت عنه على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1965.

ومن المقرر أن يعرض لـ إيميلي بلانت فيلم Jungle Cruise في 2020 ، وهو من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.