شكرا لقرائتكم خبر عن قصة جندى لـ سترافنسكى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الموسيقى والباليه والدراما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو النمساوى روزفيتا هاينزا العرض المسرحى قصة جندى للموسيقار الروسى العالمى ايجور سترافنسكى من إخراج الدكتور عبد الله سعد وتصميم ديكور محمد عبد الرازق وتصميم رقصات مناضل عنتر، وذلك فى الثامنة مساء غد السبت 4 يناير على المسرح الكبير .

يعزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة يضم 8 عازفين هم حسام شحاته - لورا فيرتانين ( فيولينة ) ، مارتينا موريللو ( كلارنيت ) ، تانجريدى روسى ( باسون ) ، ديميتار ديمتروف ( ترومبيت ) ، زافار ازيموف ( ترومبون ) ، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه) ، كريم عدنان ( دبل باص ) ويصاحبهم بالاداء الحركى العارضون عمرو البطريق ، محمد عبد العزيز ، رشا الوكيل ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى ، ويدور حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ) بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الاحداث .

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" قصة جندى " كتبها سترافنسكى عام 1918 مستلهماً التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية ، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة فى نفس العام عمل فنى غريب وغير مألوف .

يأتي العرض ضمن خطة اثراء ريبرتوار اوركسترا القاهرة السيمفونى من خلال انتاج أعمال غير تقليدية تهدف الى القاء الضوء على المؤلفات العالمية الجادة وتقديمها الى الجمهور المصرى .