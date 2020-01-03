أوس أوس وزوجته مع محمد صلاح (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم "مسرح مصر"، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. استغل أوس أوس تواجده في إنجلترا وخاصة مدينة ليفربول لمقابلة نجم الكرة المصري محمد صلاح. كتب أوس أوس على الصورة معلقًا: "الملك المصري مو صلاح".

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