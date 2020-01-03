31 سنة رحيل.. أيمن بهجت قمر يحيي ذكرى والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة أحيا بها الذكرى الحادية والثلاثين لرحيل والده المؤلف بهجت قمر. كتب قمر: "الفاتحه لأبويا.. الذكرى السنوية ال٣١". وعلق المطرب رامي جمال على كما كتبه أيمن بهجت قمر: "الله يرحمه تعيش وتفتكر ويطرح في عمرك أنت والولاد البركة". بهجت قمر كاتب ومنتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، من أبرز أعماله، وافته المنية عام في 3 يناير 1989، وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.

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