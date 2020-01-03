أصالة تحيى حفلا غنائيا خيريا لصالح مرضى السرطان

الجمعة 3 يناير 2020

تحيي النجمة أصالة يوم 10 يناير الجاري، حفلا خيريا لصالح مرضى السرطان، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح المرضي واستكمال مسيرة العلاج والأبحاث، وتغنى أصالة خلال الحفل عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.



وكانت أصالة تألقت مؤخرًا بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان "ليلة من العمر"، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددًا من الأغنيات الطربية منها "أنا واقف"، "يا غلابة"، "يا نور العين"، "ولا راح الأمل"، "ابحكى لك" وغيرها.

وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها "كبير الشّوق"، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

من أبرز نجاحات أصالة في 2019 كان ألبومها في قربك وأغنية بنت أكابر والتي حققت رواج كبير وتقول كلماتها:

عمال يعادي ويتكابر..

ويسوق في عنده ومش صابر ..

وانا من عيله وبنت أكابر..

وفي وسط ناسي ياناس أيه ..!!

سبحان مازان حسنه ورسمه ..

ده الناس بيتغنوا بإسمه ..

ورد وطرح قبل مواسمه ..

من غير لا زرع ولا سقايه..!!

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يابوي علي جماله روايه .. شربات عنب يروي روايه..

عطشانه جابني علي عمايا .. ومشيت وقلبي ياناس خالي.

مع إن توبه ماهوش توبي .. طالع في قدري ومكتوبي.

وعشان ماسابني ورمى طوبي .. بشكيه لناسه وناس خالي .

من تقله انا جزيت نابي ..

بتسوى منه علي جنابي..

يظهر مايعرفش جنابي..

ولا يعرف اني ب 100 عيله..!!

كل البلاد هنا داعياني ..

بنت الاصول عين أعياني ..

وده صابني همه وأعياني..

وعيلت همه انا 100 عيله !!