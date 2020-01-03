شكرا لقرائتكم خبر عن "حلو المكان" من فيلم "الفلوس" تتخطى 18مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني، والذى قدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس" والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فى أقل من أسبوعين، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر.

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء قبل الماضي ، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء قبل الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وأحيا النجم تامر حسنى، أول أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.