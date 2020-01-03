اول تغريدة لـ ترامب بعد مقتل قاسم سليماني

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 05:52 صباحاً - في اول تعليق له بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر اكتفى فيها بنشر صورة للعلم الامريكي.

وكان مسؤولون أميركيون قد اكدوا لوكالة رويترز بأن واشنطن نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، الجمعة.

كما أكدت مجلة نيوزويك الأميركية مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة جوية، وذلك وفقا لمسؤول أميركي في البنتاغون، إلا أنه طلب انتظار نتائج الحمض النووي لإعلان العملية.