خالد الصاوي يكشف عن تعافيه من وعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، صورة أعلن بها عن وعكة صحية تعرض لها قبل أربعة أيام. كتب الصاوي: "أسف جدًا كنت عيان 4 أيام ولسه فايق على معايدتكم". يذكر أن الصاوي يُعرض له حاليًا في دور العرض فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.

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