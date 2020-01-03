تامر محسن يبحث عن وجوه جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج تامر محسن، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة أعلن بها عن حاجته لممثلين جدد في مسلسله الجديد رمضان 2020.
كتب تامر محسن: "تجارب أداء لمسلسل في رمضان 2020، قصة وإخراج #تامر_محسن l إنتاج Media Hub، ولكل من يرغب في المشاركة بتجارب الأداء للانضمام لأسرة المسلسل، يرجى إرسال:
(البيانات الشخصية: الاسم، السن، رقم الموبايل - صور حديثة - شورييل أو مشاهد تمثيلية) على الإيميل الآتي:
يُذكر أن آخر أعمال تامر محسن مسلسل "هذا المساء" في رمضان 2017.
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