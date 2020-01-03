"روقوا يا بشر".. مدحت العدل يدافع عن "سالمونيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

دافع الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن أغنية "سالمونيلا" للفنان تميم يونس، بعد اتهامه بالتحريض على العنف ضد المرأة.

كتب العدل: "أغنية سالمونيلا.. شباب طالع يهزر وواضح إنهم مش قاصدين المعاني خالص، غنوة دمها خفيف، هي الناس بقت بتنظر ليه ف كل حاجة، روقوا يا بشر.

دافع تميم يونس عن نفسه بعد الاتهامات التي وجهت له بعداء السيدات في أغنيته الجديدة سالمونيلا".

قال تميم في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إنه لم يقصد الإساءة للسيدات، وكان غرضه من الأغنية السخرية من الرجل "الأوفر" الذي يغضب بشدة ويعمل "أفلام" بعد أن تتركه الفتاة.

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طرح المطرب تميم يونس أغنيته الجديدة "سالمونيلا"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

الأغنية جاءت بالتزامن مع العام الجديد 2020، وظهر "تميم" في الأغنية وسط عدد كبير من الراقصين، كما شارك المطرب محمود العسيلي في الغناء.

تميم يونس اشتهر بعد تقديم أغنية "إنت أي كلام"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه لم يقدم فيها سوى جملة واحدة "إنت أي كلام".