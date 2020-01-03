محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 03:53 صباحاً - تعرضت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان المصري محمد رشاد، لوعكة صحية وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة. ومن جانبه، نشر محمد رشاد، صورة لزوجته على سرير المستشفى وطالب متابعيه بالدعاء لها وذلك عبر حسابه على انستغرام قائلًا:”ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل” دون ان يكشف اي تفاصيل عن وضعها الصحي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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