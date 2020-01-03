سيرين عبدالنور تهاجم الشامتين بوفاة نجوى قاسم: “ما بتعرفو تترحمو حتى على الميت! انتو مين ؟”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 03:53 صباحاً - هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور الشامتين بوفاة الاعلامية نجوى قاسم التي رحلت عن عالمنا امس عن عمر 51 عاما.

ونشرت سيرين عبد النور صورة لنجوى قاسم وعلقت قائلةً: “وفاة وموت نجوى قاسم اليوم فضح الناس يللي ماتت قلوبها وضميرها وين راحت الإنسانية؟”.

وأضافت : “كمية الحقد لا توصف على التويتر، يفتخروا بترجمة الشر بكلماتهن ما بتعرفوا تترحموا حتى على الميت! انتو مين؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله يرحمها ويصبر أهلها”.

يذكر ان مذيعة قناة المنار، التابعة لحزب الله، كانت قد انتقدت بدورها التعليقات الشامتة بوفاة نجوى قاسم قائلة: “بعض التعليقات على وفاة الإعلامية #نجوى_قاسم غير مقبولة أخلاقياً ولا تمثلنا!! عندما يموت الإنسان سواء اتفقت معه أو اختلفت يصبح أمره بيد الله ولا شأن بعد ذلك للبشر.. الله يحاسب ويثيب وليس أنت!! مؤلم حديث الموت لأي إنسان ومقرف حديث الشماتة لكل إنسان!!!”