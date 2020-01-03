تصرف جديد ورسالة حزينة يزيدان من قوة شائعة انفصال أصالة عن زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وسط تكهنات كثيرة والتزام الصمت من الجانبين، تظل علاقة الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج والمنتج طارق العريان، محل شكوك وشائعات، حيث لم تصدر أي تصريحات نافية أو مؤكدة لهذه الشائعة من الزوجين، بالرغم من اعتراف أصالة بوجود خلافات بينهما.

أصالة تستعد لإطلاق أول أغنية للعام الجديد بعنوان «شامخ»، والتي صورتها فيديو كليب بعدسة المخرجة نهال نبيل، وهو التصرف الذي زاد من قوة شائعة انفصالها عن العريان الذي تولى اخراج العديد من كليبات الفنانة الأخيرة.

وبدلاً من طاقة التفاؤل والأمل التي اعتادت الفنانة أن تبثها لمحبيها برسائلها، نشرت أصالة رسالة لافتة مع دخول العام الجديد، أكدت من خلالها على أن عام 2019 كان ملئ بالحزن ، حيث كتبت: «عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غداً ، علّه يأخذ معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ، أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير».

يُذكر أن أصالة انفصلت عن زوجها السابق، أيمن الذهبي عام 2005، وذلك بعد أن رُزقت منه بـ«شام» عام 1992، و«خالد» عام 1998، ثم تزوجت من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006، ورُزقت منه بالتوأم «آدم وعلي» مايو 2011.