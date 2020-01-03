سميرة سعيد تعتذر عن الحفلات وتقضي رأس السنة مع هذا الشخص.. شاهد منّ هو؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن احياء حفلات غنائية ليلة رأس السنة بعد موسم مرهق، شاركت فيه ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice، وقررت الاستمتاع بليلة رأس السنة بشكل مختلف.

الديفا قررت استقبال العام الجديد في أجواء أسرية أكثر دفئاً مع نجلها الوحيد «شادي»، وقد شاركت سميرة متابعيها أجواء سهرتها، ونشرت صورة لافتة ظهرت فيها بين أحضان ابنها، معلقة عليها: «استمتع برأس السنة الجديدة 2020 مع شادي، أتمنى لكم جميعاً السلام والسعادة».

فانز ومتابعو سميرة تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة المغربية بالعام الجديد، متمنيين لها ولنجلها دوام النجاح والتوفيق.

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يُذكر أن سميرة سعيد شاركت في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه الخامس المنتهي حديثاً، وذلك لأول مرة، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة، النجمة الإماراتية أحلام، والفنان المصري محمد حماقي، وقد فاز المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق علامة باللقب.

سميرة فاجأت محبيها، واختتمت الحلقة النهائية من البرنامج بإطلاق أغنيتها الجديدة «هليلة» م كللمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وقد تخطى كليب الأغنية حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد 3 أيام فقط على طرحه، كما تصدر الكليب قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب في مصر.

مطلع الأغنية يقول: «هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار».