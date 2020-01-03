أحلام تتلقى قبلة من زوجها احتفالا بالعام الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بمقطع فيديو حديث جمعها بزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، احتفالا بالعام الجديد.

الفنانة الإماراتية هنأت جمهورها وزوجها بالعام الجديد، ليقوم الأخير بطبع قبلة على جبهتها، مؤكدا أن كل يوم في حياتهما هو احتفال بالعام الجديد.

ووجهت أحلام رسالة للعام الجديد 2020، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “حبيبتي ٢٠٢٠ أنا أبي أكون صديقتك المقربة وأبيك تحبيني أكثر وحده في العالم كل عام وانتوا بخير حبايبي ويارب ٢٠٢٠ تحبكم مثل ما بتحبني ان شاء الله”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد وجهت رسالة مؤخرا لفريق برنامج The voice، وأعضاء لجنة التحكيم، وذلك بعد انتهاء عرض البرنامج.

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أحلام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كان موسم رائع من مواسم ذا فويس راح اشتاق للمدربين #سميره_سعيد #راغب_علامه #حماقي شكراً للجميع شكراً معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ شكراً الشيخ #وليد_الابراهيم #سمر_عقروق شكراً #زياد_كبه شكراً #mbc وكل فريق #ذا_فويس”.

وأضافت: “شكراً #اليكس #شربل وكل المصورين والكاميرا مان والصوت والاضاءه والديكور والفرقه الموسيقيه الرائعه بقياده #جان_ماري_رياشي شكراً لكل الأصوات الرائعة التي امتعتنا في هذا الموسم الرائع شكراً لكل من ساهم معي لصقل الأصوات #عصام_كمال #دكتور_جيهان شكراً #محمد_فيفيد شكراً #محمد_حداد #شكراً رينا”

وتابعت: “شكراً #طوني_صوايا شكراً مديره مكتبي واختي #مها_الحاج شكراً #مايا_التل واخيراً وليس اخراً شكراً للمصمم العالمي الراقي في كل شي تعامل والتزام وابداع #زهير_مراد وكل طاقم عمله الرائع شكراً للجميع وشكراً #فريق_احلام #احلام #احلام_الشامسي”.